- Home
- News
- India News
- 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ: ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ
ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ 350 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಲೆಯು ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. 6 ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಶೈಲಿಯ ನಿವಾಸವು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ
ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ವಿಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ. ಇವರು ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ. ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇವರ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದಾಗಲೇ ಇವರ ಸರಳ, ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವವರು ಹಲವರು. ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವರು ಇವರು.
ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದವರು
ಅಜೀಮ್ ಹಶೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲದಿಂದ ಬಂದವರು. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ. ಅವರ ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಶೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದರು. ದೇಶದ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವಾಗ ಜಿನ್ನಾ ಅವರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನಯವಾಗಿಯೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆ
ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವರ ಬಂಗಲೆಯ ಕುತೂಹಲದ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. 350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ 6 ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿ, 0.5 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಶೈಲಿಯ ನಿವಾಸ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಿಲಿಯನೇರ್ನ ಪ್ರೇಮ್ಜಿಯವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪುರಾತನ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳೇ ಹೈಲೈಟ್
ಆಡಂಬರಕ್ಕಿಂತ ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಇದರ ಹೈಲೈಟ್. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತದ ಮನೆಯಿದು. ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳಿಂದ ಈ ಬಂಗಲೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮನೆಯು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಹಾಸು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಜಿಮ್ನಾಷಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಉದ್ಯಾನವನ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಾತಾವರಣ
ರಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಹಂಚಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಾವಣಿ ಇದರದ್ದು. ವುಡನ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಕೋರೇಶನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಮ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಅತಿಥಿಗ಼ಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭವ್ಯವಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮಾಲೀಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸೊಗಸಾದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ
ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನಿವಾಸದ ಹೊರತಾಗಿ, ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ಅವರ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಹಲವಾರು ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ ಅವರ ಇತರ ಬಂಗಲೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅದೆಷ್ಟು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ (India News) ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ (Kannada News) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Latest Kannada News), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (kannada news live) ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ