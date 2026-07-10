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- LPG; ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಎಚ್ಚರ! ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ '8' ನಿಯಮ ತಿಳಿಯಿರಿ! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡರ್!
LPG; ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಎಚ್ಚರ! ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ '8' ನಿಯಮ ತಿಳಿಯಿರಿ! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡರ್!
LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ!
ಕೆಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ!
ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ, ಮರು ಬುಕಿಂಗ್, ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿಯಿಂದ ಪಿಎನ್ಜಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ.
ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ PNG ಇದ್ದರೆ, 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ LPG ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೇ PNG ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದರೆ, LPG ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನಿಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅನಗತ್ಯ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದೇ ಈ ನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದೇಗೆ?
ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಡೇನ್, ಎಚ್ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಳಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಗಳೆಂದರೆ? ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಹೊಸ ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕ ಕಾರ್ಡ್, ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲ ವೋಚರ್, ಹೊಸ ಮನೆ ಅದೇ ಅನಿಲ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಸೇವಾ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಇದ್ದರೆ, ನಂತರ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವಿಳಾಸ ಬೇರೆ ಸೇವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ?
ಹೊಸ ಮನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಸೇವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯ ವೋಚರ್ (ಟಿಟಿವಿ) ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೇಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು?
ಬೇರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಹಳೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಕಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿಮಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ವೋಚರ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೋಚರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಸ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
TSV ಎಂದರೇನು?
ಬೇರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೆ, ಹೊಸ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿಟಿವಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ವೋಚರ್ (TSV) ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿಯಿಂದ ಪಿಎನ್ಜಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮೊದಲು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅನಿಲ ವಿತರಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಅನಿಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಅನಿಲ ವಿತರಕರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
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