ಬಿಎಂಟಿಸಿಯು ಟಿಕೆಟೇತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಏನಿದು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್? ಈ ಕೋಡ್ನಿಂದ ಆದಾಯ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಎಂಟಿಸಿಯು ಟಿಕೆಟೇತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಸನದ ಹಿಂಭಾಗ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ 1759 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 6981 ಬಸ್ಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ 7.21 ಕೋಟಿ ರು. ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿಯು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 241 ಕೋಟಿ ರು. ಟಿಕೆಟೇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆದಾಯಗಳಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಆಸನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ಜಾಹೀರಾತು
ಇದೀಗ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಸನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಆಸನದ ಹಿಂಭಾಗ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅಳವಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಹೀರಾತು ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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ಅದರ ಜತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು, ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಜಾಹೀರಾತು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
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