ಜಿಯೋ Vs ಏರ್ಟೆಲ್: 449 ರೂಪಾಯಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್?
ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ನ 449 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ 75 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅಡೋಬ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ Vs ಏರ್ಟೆಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ದೈತ್ಯರಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಹಾಗೂ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 449 ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ 449 ರೂ. ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಿಯೋ ರೂ. 449 ಪ್ಲಾನ್: ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆ ಬಂಪರ್ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದ 449 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 'ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್' ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 75 ಜಿಬಿ (GB) ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಮಿತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಬಿ ಡೇಟಾಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ 3 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು (Add-on SIMs) ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಉಚಿತ ಕರೆ, ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್
ಜಿಯೋದ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಡಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಮ್ಗೂ ತಲಾ 5 ಜಿಬಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ (Unlimited Calling) ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಮುಖ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 'ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್' (Jio Hotstar Mobile) ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾ ಕೊಡುಗೆಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ರೂ. 449 ಪ್ಲಾನ್: ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸರ್ಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಧಮಾಕಾ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ನ 449 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಹಕರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 4G ಮತ್ತು 5G ಡೇಟಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಉಚಿತ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಏರ್ಟೆಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫರ್
ಏರ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ (1 ವರ್ಷ) ಉಚಿತವಾಗಿ 'ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ' (Adobe Express Premium) ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
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ಗ್ರಾಹಕರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಜಿಯೋ ಹಾಗೂ ಏರ್ಟೆಲ್ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಈ 449 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಮೂಲ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ಲಾನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಮ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ನದ್ದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರೇ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಮ್ ಆಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಏರ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಅಡೋಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಜಿಯೋಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
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