ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಏರಿಸಿದ್ದು, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.19): ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಷೇರುಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 2ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜಿಯೋ ಕಂಪನಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಫ್ಟಿ ಹೆವಿವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ನ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ದಿನ 1 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ 1 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ 22 ದಿನಗಳ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ 209 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, 28 ದಿನಗಳ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ 249 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಜಿಯೋ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ಯಾಕ್ 299 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತದೆ. ಇದು 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 1.5 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಬೆಲೆ 249 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು.
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ 28 ದಿನಗಳ ದಿನಕ್ಕೆ 1GB ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಿಗೆ ₹299 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಜಿಯೋದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಗ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ IIFL ಪ್ರಕಾರ, ₹249 ಮೊಬೈಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಿಯೋದ ಮೊಬೈಲ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ 10% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ 20% ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ನೇರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜಿಯೋದ FY26E ಆದಾಯ ಮತ್ತು ARPU ಅನ್ನು 4-5% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೆದು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದೂರಸಂಪರ್ಕ ವಲಯದ ಕುರಿತಾದ ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಸ್ಟಾನ್ಲಿ, ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ₹249 (ದಿನಕ್ಕೆ 1GB, 28 ದಿನಗಳು) ಮತ್ತು ₹199 (ದಿನಕ್ಕೆ 1.5GB, 18 ದಿನಗಳು) ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ₹249 ಪ್ಯಾಕ್ 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಿಯೋದ ಏಕೈಕ ಉಳಿದಿರುವ ದಿನಕ್ಕೆ 1GB ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಯೋಜನೆ ₹299 (ದಿನಕ್ಕೆ 1.5GB) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 0.66 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1,382.90 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 13 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.