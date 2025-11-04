Mobile Recharge Plans Likely to See 10-12% Price Hike by December End, Driven by Jio-Airtel Growth ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳ ದರವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶೇಕಡಾ 10-12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.4): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ನಿವ್ವಳ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಶೇಕಡಾ 10-12 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2024ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇ. 11 ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನದ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾಗಾಗಿ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಪುಶ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಜಿಯೋದ 199 ರೂಪಾಯಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂದಾಜು 222 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದ್ದರೆ, 899 ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ 1 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯ ಗಡಿ ದಾಟಲಿದೆ.
29 ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹ 29 ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರು ಸುಮಾರು 1.08 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರುವ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಇನ್ಫೋಕಾಮ್ 5.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಲಾಭವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು 150 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ 53 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ 1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈಗ, ಸುಂಕಗಳು 5G ಪ್ರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೆಫರೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ನ ತ್ವರಿತ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರ ನಷ್ಟವು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪಕ್ವವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು ಡೇಟಾ ಬಳಕೆ, ವೇಗ ಅಥವಾ ಸಮಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತಜ್ಞರು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಅನಂತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಪಗ್ರಹ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು IN-SPACe ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. 100 Gbps ವರೆಗಿನ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಅನಂತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ 4 ಟನ್ ಭೂಸ್ಥಿರ (GEO) ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ, ಇದು ರೂ 3,000 ಕೋಟಿ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.