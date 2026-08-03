ವರ್ಷಕ್ಕೆ 11 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೀಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 28.5 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 11 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದೀಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 28.5 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಜನರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮವೇ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೂ ಈ ಘಟನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ (X) ಬಳಕೆದಾರ ಅಂಕಿತ್ ಪಾಂಡೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾರ್ಷಿಕ 11 ಲಕ್ಷದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮದೇ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
300 ಮನೆಗಳು, ಹಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ
ಪಾಂಡೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉದ್ಯಮ ಇದೀಗ ಸುಮಾರು 300 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 300 ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ 30 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 9,000 ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2.7 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ; ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.35 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ?
ಈ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಜಾಗ ಸ್ವಂತದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 15,000 ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 20,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 2.35 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಲಾಭ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 28.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮಿ ಹಿಂದೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 11 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಯಶಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ
ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಕಿತ್ ಪಾಂಡೆ, ಯಶಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದೇ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ದೈನಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂತಹ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು 11 LPA ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತೀರಾ? ಎಂದು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನೆಲಮಟ್ಟದ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ನಗದು ಹರಿವು ಉದ್ಯೋಗದ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಟೈಟಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 11 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದು ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈ ಕಥೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗದ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.