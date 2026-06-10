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- Jio Recharge: ಮಾತಾಡ್ರೋ, ಮಾತಾಡ್ರಿ.. ಅಂತಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಜಿಯೋ
Jio Recharge: ಮಾತಾಡ್ರೋ, ಮಾತಾಡ್ರಿ.. ಅಂತಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಜಿಯೋ
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ₹448 ರ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ಲಾನ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು 1000 ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಜಿಯೋ ₹448 ಪ್ಲಾನ್ (Jio Rs 448 Plan)
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ಆನಂದದಾಯಕ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ. ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 84 ದಿನಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನೀಡುವ ಅಗ್ಗದ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 51 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
84 ದಿನಗಳ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ
ಜಿಯೋದ 448 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ಲಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ
ಈ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮನ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.
ಉಚಿತ ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ಆಪ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ 84 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1000 ಉಚಿತ ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ (SMS) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ JioTV ಮತ್ತು Jio AI Cloud ಗಳ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಡೇಟಾ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ
ಜಿಯೋದ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ‘ವಾಯ್ಸ್-ಓನ್ಲಿ’ (ಕೇವಲ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ) ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಬಳಸುವವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
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