ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬಿಎ ಪದವೀಧರರೊಬ್ಬರು, ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ, ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮಾಲೀಕರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಪತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 34 ವರ್ಷದ ಎಂಬಿಎ ಪದವೀಧರರೊಬ್ಬರು ತಮಗಾದ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು 'ರೆಡ್ಡಿಟ್' ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಯವ!
ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಾದ 34 ವರ್ಷದ ಈ ಯುವಕ, ಟೈಯರ್-3 (Tier-3) ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಎಂಬಿಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ಬೆನ್ನುನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ತೊರೆದಿದ್ದ ಇವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೊಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಕ್ಷಣವಿದ್ದರೂ ಸೂಕ್ತ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಎಂಬಿಎ ಪದವೀಧರನಿಗೆ, ಈ ಘಟನೆಯು ತೀವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸು
ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಯೊಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.
ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಾರರು; ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ಲಂಬರ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗಳು, ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಮಾಲೀಕರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ; ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ನಿಕಟ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಣ್ಮೆ; ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚು ಓದದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿದ್ದು, ಆತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯೋಗದ ಗುಳ್ಳೆಯಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ: ನೆಟ್ಟಿಗರ ಸಮಾಲೋಚನೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಾರ-ಕೇಂದ್ರಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮಾಲೀಕರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ನಿಜವಾದ ವಾಸ್ತವ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
20-30 ಲಕ್ಷ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವಾಗಲಿ!
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿ-1 ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಿ-2 (Tier-2) ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20-30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಎಂಬುದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದು ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ!
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸಗಳಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಹ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.