Jio Recharge Plans: 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆ! ದಿನಕ್ಕೆ 10 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಜಿಯೋ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇದೀಗ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಅಗ್ಗದ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ರೂ. 369 ಪ್ಲಾನ್
ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 0.5 GB ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 28 ದಿನಗಳಿಗೆ 300 ಉಚಿತ SMS ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಖರ್ಚು ಕೇವಲ 4.39 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ರೂ.448 ಪ್ಲಾನ್
ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಗೆ 1000 ಉಚಿತ SMS ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಜಿಯೋಟಿವಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಎಐ ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು 5.33 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಡೇಟಾ, ಹೆಚ್ಚು ಕರೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ರೂ. ರೂ.799 ಪ್ಲಾನ್
ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 84 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 1.5 GB ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಉಚಿತ SMS ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಜಿಯೋ ಟಿವಿ, ಜಿಯೋ ಎಐ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರೊ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಖರ್ಚು 9.51 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.
ರೂ. ರೂ.859 ಪ್ಲಾನ್
ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 84 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 GB ಡೇಟಾ, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 168 GB ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಡೇಟಾ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ 64Kbps ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರಾಸರಿ ದಿನದ ಖರ್ಚು 10.22 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.
