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- ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲ ಭಾರಿ ಜಂಪ್; 72 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ದೇಶದ ಸಾಲ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2.51 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಏರಿಕೆ!
ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲ ಭಾರಿ ಜಂಪ್; 72 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ದೇಶದ ಸಾಲ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2.51 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಏರಿಕೆ!
ಆರ್ಬಿಐನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲ 72 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಸಾಲದ (External Debt) ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಸಾಲವು 72 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2.51 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಜಿಡಿಪಿ ಸಾಲದ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಎಫೆಕ್ಟ್ (Debt-to-GDP Ratio)
ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ (GDP) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲದ ಅನುಪಾತವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇಕಡಾ 19.8 ರಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 20.8 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಎದುರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವು ಬಲ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ (Valuation Effect), ಸುಮಾರು 24.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹2.05 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲಗಳ ವಿವರ (Long-Term & Short-Term Debt)
ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು 613.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ (ಸುಮಾರು ₹51.22 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ತಲುಪಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 11.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹96,800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲದ ಪಾಲು ಒಟ್ಟು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 18.3 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 19.6 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ನಿಧಿಗೆ (Foreign Exchange Reserves) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲದ ಅನುಪಾತವು ಶೇಕಡಾ 20.1 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 21.6 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಡಾಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದ ಹೊರೆ (Currency Composition)
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಸಾಲದ ಪೈಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ದೇಶದ ಶೇಕಡಾ 55.5 ರಷ್ಟು ಸಾಲ ಡಾಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಶೇಕಡಾ 29.4 ರಷ್ಟು ಸಾಲ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಜಪಾನೀಸ್ ಯೆನ್ (Yen) ಶೇಕಡಾ 6.4 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ, ಎಸ್ಡಿಆರ್ ಶೇಕಡಾ 4.3 ರಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಯೂರೋ (Euro) ಶೇಕಡಾ 3.7 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲ ಇಳಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ (Government vs Non-Government Debt):
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ (General Government) ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (Non-Government Debt) ವಿದೇಶಿ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಾಲದ ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳು (Components of External Debt):
ಭಾರತವು ಪಡೆದಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ನೇರ ಸಾಲಗಳ ಪಾಲು (Loans) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 34.7 ರಷ್ಟಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿಗಳು (Currency & Deposits) ಶೇಕಡಾ 22.3 ರಷ್ಟು, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳು (Trade Credit & Advances) ಶೇಕಡಾ 19 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಸಾಲದ ಬಾಂಡ್ಗಳು/ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳು (Debt Securities) ಶೇಕಡಾ 16.1 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
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