ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದರ ವಿಶೇಷ. ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವೂ ಕುಣಿಯುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 'ಬುಟ್ಟ ಬೊಮ್ಮ' ಹಾಡು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 937 ಮಿಲಿಯನ್ (93 ಕೋಟಿ) ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ.

'ಅಲಾ ವೈಕುಂಠಪುರಮುಲೋ' ಚಿತ್ರದ ಈ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಸಖತ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹುಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿತು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, 'ಬುಟ್ಟ ಬೊಮ್ಮ' ಹಾಡಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ನಾಯಕಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್‌ಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದರು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಮನ್ ಎಸ್. ಅವರ ಕ್ಯಾಚಿ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಡನ್ನು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿತು. ಗಾಯಕ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹಾಡಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರೆ, ರಾಮಜೋಗಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯುವಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡಿನ ಸೆಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ಯುವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ನೀಡಿತು. 'ಬುಟ್ಟ ಬೊಮ್ಮ' ಹಾಡು ಕೇವಲ ತೆಲುಗಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್‌ಗಳು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು.

ಬುಟ್ಟಬೊಮ್ಮಗೆ 937 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀವ್ಸ್

ಈ ಹಾಡಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮವಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ, ಆಕರ್ಷಕ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಂಡ್ ವಿಶ್ಯುವಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ 'ಬುಟ್ಟ ಬೊಮ್ಮ' ಹಾಡನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. 937 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಹಾಡು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ (100 ಕೋಟಿ) ವೀಕ್ಷಣೆ ದಾಟಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.