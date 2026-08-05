ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಫ್ಟ್ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೈಭವ್ ಅನಂತ್ ಅವರು 'ಬ್ಯಾಂಬ್ರೂ' ಎಂಬ ಹಸಿರು ನವೋದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿದಿರು, ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.5): ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಕಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಭೂಮಿ, ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ'ಯ (NIFT) ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೈಭವ್ ಅನಂತ್ ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 'ಬ್ಯಾಂಬ್ರೂ' (Bambrew) ಎಂಬ ಹಸಿರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನವೋದ್ಯಮವು (Green-tech Startup) ಇಂದು ಮಾಸಿಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
2018 ರಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ 'ಬ್ಯಾಂಬ್ರೂ' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿದಿರು, ಮರದ ತಿರುಳು (Wood Pulp), ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರದ ಕಳೆಗಳನ್ನು (Seaweed) ಬಳಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ, ಜೈವಿಕವಾಗಿ ವಿಘಟನೀಯ (Biodegradable and Compostable) ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಹಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಬ್ರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 10,000 ಟನ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಫ್ಯಾಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪದವೀಧರ ಹಸಿರು ಉದ್ಯಮದತ್ತ ವಾಲಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಹಜಾರಿಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಅನಂತ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ನಿಫ್ಟ್' ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ (B.FTech) ಪಡೆದರು. ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯ ಎಡ್ಟೆಕ್ ನವೋದ್ಯಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, 2018 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಏಕಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ, ವೈಭವ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಭೀಕರತೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿತು. ಈ ಕುತೂಹಲವೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.
2018 ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ 'ಬ್ಯಾಂಬ್ರೂ' ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸ್ಟ್ರಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಂತರ ತನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಬಿದಿರು, ಮರದ ತಿರುಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ
ಬ್ಯಾಂಬ್ರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಿದಿರು, ಮರದ ತಿರುಳು, ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಕಳೆಗಳಂತಹ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಈ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬಿದಿರನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿವರಿಸಿದ ವೈಭವ್, "ಬಿದಿರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಿದಿರು ಉತ್ಪಾದಕ ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುವಿನ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಳಸುವ ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಮರದ ತಿರುಳು 'ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀವರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್' (FSC) ನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ನ್ಯಾಕಾದಂತಹ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಬ್ರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಮೆಜಾನ್, ನ್ಯಾಕಾ, 1mg, ಪೂಮಾ, ಚುಂಬಕ್, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಕೆಟ್, ಮೈಂಟ್ರಾ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸರೈಸ್ ಲಂಡನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೇವಲ ಬಿ2ಬಿ (B2B) ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಬ್ಯಾಂಬ್ರೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವ (D2C) ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಬಿದಿರಿನ ಪೇಪರ್ ಟವಲ್ಗಳು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೋಲ್ಗಳು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಪೌಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಬ್ರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.