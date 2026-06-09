52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಗೃಹಿಣಿ ಇಂದು ₹43 ಕೋಟಿ ಒಡತಿ
ಬಹುತೇಕ ಜನರು 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಬಳಿಕ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಆರಂಭಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸು ಆಯ್ತು ಎಂದು ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಿಣಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ಆ ಮಹಿಳೆ ನಿಶಾ ಮಧುಲಿಕಾ.
ಏಕಾಂತದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಅದ್ಭುತ ಯಶೋಗಾಥೆ
ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಶಾ ಮಧುಲಿಕಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿತನ ಮೂಡಿತು. ಅನೇಕರು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಶಾ ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
2007ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿತು.
ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್
ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ, ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆ, ಸರಳ ಮಾತು ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಅಡುಗೆಗಳು.
ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವರಣೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಅಡುಗೆ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸುವ ಗೃಹಿಣಿಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಶಾ ಮಧುಲಿಕಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದರು.
14 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳು
ಇಂದು ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ 14 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಜನಪ್ರಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಲೋಕದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
₹43 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ!
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಶಾ ಮಧುಲಿಕಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ₹43 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಾಯ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಶಾ ಮಧುಲಿಕಾ ಕಥೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ವಯಸ್ಸು ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ. 52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಶಾ ಮಧುಲಿಕಾ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
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