ಬೆಂಗಳೂರು ಮನೆ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈರಲ್ ಆದ X ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2BHK ಬೆಲೆ ₹1.4–1.8 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿರುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ EMI, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ನಗರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಬೆಲೆಗಳೂ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ. ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ Xನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್, ನಗರದ ವಸತಿ ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಯ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕನಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
₹1.4 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ 2BHK!
ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 2BHK ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹1.4 ಕೋಟಿ മുതൽ ₹1.8 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಮನೆಗಳು ನಗರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
ಸಂಬಳದ ಬಹುಪಾಲು EMIಗೇ ಖರ್ಚು!
ಇಂತಹ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹80 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹1.1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ EMI ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
'ಬೆಂಗಳೂರು ತನ್ನವರನ್ನೇ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ?'
ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಕೆದಾರರು, ಈ ನಗರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವರು "ಇಂದಿನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಅಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು, ಅಂತರ್ಜಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಗರ ಹುಡುಕಬೇಕಾ?
ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇತನದಾರರಿಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮನೆ ಬೆಲೆ, EMI ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ನಡುವೆ ಅನೇಕರು ಈಗ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.