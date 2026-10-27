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- ದೀಪಾವಳಿ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಜಿಗಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ: ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಇಂದಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ದೀಪಾವಳಿ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಜಿಗಿದ ಚಿನ್ನದ ದರ: ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಇಂದಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
Gold rate today: ಇಂದು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ! ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಗೋಲ್ಡ್ & ಸಿಲ್ವರ್ ಬೆಲೆಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿ
ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿ
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ದರಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಏರಿಳಿತಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಏರಿಳಿತಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ದೇಶೀಯ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾರದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇಂದು ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ನಗರ -22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (10 ಗ್ರಾಂ) - 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ (10 ಗ್ರಾಂ)
ಬೆಂಗಳೂರು -ರೂ. 1,31,350 -ರೂ. 1,43,290
ಹೈದರಾಬಾದ್ -ರೂ. 1,31,350 -ರೂ. 1,43,290
ದೆಹಲಿ- ರೂ. 1,31,500- ರೂ. 1,43,440
ಚೆನ್ನೈ -ರೂ. 1,31,350 -ರೂ. 1,43,290
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಸ್ಥಿರ
ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಸ್ಥಿರ
ಚಿನ್ನದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ರೂ. 2.20 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಧಂತೇರಸ್ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ತುಸು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
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