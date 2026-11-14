ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹಗರಣದಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ $570 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂಪತ್ತು ಕರಗಿಹೋಗಿದೆ. ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.14):ಜಾಗತಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕಾ ದಿಗ್ಗಜ 'ಎನ್ವಿಡಿಯಾ' (Nvidia) ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ (Jensen Huang) ಅವರ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹಗರಣ ಕಂಪನಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಗರಣ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ $570 ಬಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು ₹54,00,000 ಕೋಟಿ) ಸಂಪತ್ತು ಕರಗಿಹೋಗಿದೆ.
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ (Bloomberg) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹುವಾಂಗ್ ಅವರ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುದ್ದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾದ ನಂತರ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 13 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಕಳೆದ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ವಾರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳು ಸತತ ಆರನೇ ವಾರವೂ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಾಗಿದ್ದು, 2012ರ ನಂತರದ ಸುದೀರ್ಘ ಕುಸಿತ ಇದಾಗಿದೆ.
S&P 500 ಸೂಚ್ಯಂಕದ 96% ಕಂಪನಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ!
ಶುಕ್ರವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರು ಶೇ. 2 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $162.85 ಕ್ಕೆ ದಿನದ ವಹಿವಾಟು ಮುಗಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವಹಿವಾಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಶೇ. 13 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುವ ಸುಂಕಗಳನ್ನು (Tariffs) ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ವಾರದ ಕುಸಿತ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡ $570 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯವು, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ S&P 500 ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಶೇ. 96 ರಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಶಂಕಿತ ಗೂಢಚಾರಿಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ – ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಹುವಾಂಗ್ ವಜಾ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚದ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ನಾಯಕರು ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದವು.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಚೀನಾದ ಶಂಕಿತ ಗೂಢಚಾರಿಣಿಯೊಂದಿಗೆ (Alleged Chinese spy) ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹುವಾಂಗ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಷೇರು ಮಾರಾಟದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ಹಗರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ (CFO) ಕೊಲೆಟ್ ಕ್ರೆಸ್ (Colette Kress) ಅವರನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಗರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು 'ಕಾದು ನೋಡುವ' ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 13 ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳ ರೇಟಿಂಗ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು (Downgrade), ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಈ ವಾರವೇ ನಡೆದಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗ 2023ರ ನಂತರದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 15 'ಹೋಲ್ಡ್' (Hold) ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, 66 ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇನ್ನೂ ಷೇರು ಖರೀದಿಸಲು (Buy) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು (Sell) ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಹುವಾಂಗ್ ನಿರ್ಗಮನವು ಎನ್ವಿಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಪ್ಗಳು ಚೀನಾದ ಕೈಸೇರಿದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಲಿಯಂ ಸ್ಟೈನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟ್ರೂಯಿಸ್ಟ್ (Truist) ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು, ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು 'ಬೈ'ನಿಂದ 'ಹೋಲ್ಡ್'ಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳಲಿರುವ ಹುವಾಂಗ್ – ನ. 17ಕ್ಕೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ
ಹಗರಣದ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಹೌಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆನ್ಸನ್ ಹುವಾಂಗ್ ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್ (Thanksgiving) ರಜೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನದಡಿ (Under oath) ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಬಹುಮತ ಪಡೆದಾಗ ಸೆನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿರುವ ಸೆನೆಟರ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ವಾರೆನ್, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಭವನದ ನಡುವಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೊವಾರ್ಡ್ ಲುಟ್ನಿಕ್ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಚೀನಾದ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬದಂತೆ ತಡೆಯಲು ರಫ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ವಾರೆನ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ತನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ.