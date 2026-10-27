China gold rush: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತುಸು ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ! ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜನ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಲೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಂಗಾರದ ಕ್ರೇಜ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಬೀಜಿಂಗ್: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ತುಸು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹಳದಿ ಲೋಹ ಖರೀದಿಸಲು ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಭರಣ ವಹಿವಾಟು ಕೇಂದ್ರವಾದ ಶೆನ್ಜೆನ್ ನಗರದ ‘ಶುಯ್ಬೆಯ್’ (Shuibei) ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಲೂ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಜನಜಂಗುಳಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
6 ರಿಂದ 12 ಯುವಾನ್ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕಡಿತ
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಭರಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ 6 ರಿಂದ 12 ಯುವಾನ್ಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದು, ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಶೇಕಡ 28 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲು
ಶೆನ್ಜೆನ್ನ ಲೂಹು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಯ್ಬೆಯ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಚೀನಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳ ಸಗಟು ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆಭರಣ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲದಲ್ಲೂ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಚೀನಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನದ ರಜೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 28 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಆಭರಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಜನರನ್ನು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಚೀನಾದ ಯುವಪೀಳಿಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ತುಸು ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿರುವುದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
'ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್' (Gold Beans) ಕ್ರೇಜ್
ಚೀನಾದ ಯುವಜನತೆ (Gen-Z) ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಭರಣಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ "ಗೋಲ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್" (ಬಂಗಾರದ ಕಾಳುಗಳು) ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಉಳಿತಾಯ (Piggy Bank) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲೈವ್-ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಮಾರಾಟ
ಶುಯ್ಬೆಯ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಭಾವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳು ‘ಡೌಯಿನ್’ (ಚೀನಾದ ಟಿಕ್ಟಾಕ್) ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಭಾವ
ಸ್ವತಃ ಚೀನಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PBOC) ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮೀಸಲು ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಚಿನ್ನವೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ನಂಬಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.