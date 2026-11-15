ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರು ಎಂಬರ್ ಕುಕ್ವೇರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಗಳದಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ: ರಿಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಹೂಡಿಕೆ, ಎಂಬರ್ಗೆ ರಹಾನೆ ಬೆಂಬಲ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಇದೀಗ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ 'ರಿಸೈಕಲ್' (Recykal) ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರು ಅಡುಗೆಮನೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ 'ಎಂಬರ್ ಕುಕ್ವೇರ್' (Ember Cookware) ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ರಿಸೈಕಲ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಬೆಂಬಲ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ರಿಸೈಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ (Strategic Investor) ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಚಿನ್ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದ 23 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ.
ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಎಸೆಯಬೇಕಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ರಿಸೈಕಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ.
2015ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದುವರೆಗೆ ತನ್ನ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ 30 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 650 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಕಾರರು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಎಂಬರ್ ಕುಕ್ವೇರ್ಗೆ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಬೆಂಬಲ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರು ಅಡುಗೆಮನೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಎಂಬರ್ ಕುಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಗಡೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಶಿ ಟಂಡನ್ ಅವರು 2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆರಾಮಿಕ್, ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ (Cast Iron) ಮತ್ತು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಕಿಚನ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು, ವಿತರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೊಸತನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳ ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನೂತನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಎಂಬರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ರಹಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಶಿಯಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಿವೇಕ್ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಭಯ್ ಹಂಜುರಾ, ಯೋಗ ಬಾರ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಸಂಪತ್ ಹಾಗೂ ನಿಕೋಬಾರ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರೌಲ್ ರೈ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಣಸಿಗ ಸಾರಾಂಶ್ ಗೋಯಿಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳತ್ತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ
ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ರಹಾನೆ ಅವರ ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಒಬ್ಬರು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮರುಬಳಕೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ತಾರೆಯರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.