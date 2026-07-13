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- ಅಂಬಾನಿ 16 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 15,000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಅರಮನೆ, ಇಂದು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ?
ಅಂಬಾನಿ 16 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 15,000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಅರಮನೆ, ಇಂದು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ?
2010ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ 'ಆಂಟಿಲಿಯಾ' ಮನೆಯನ್ನು, ಇಂದಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಭೂಮಿ ಬೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ 2026ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ನಿವಾಸ 'ಆಂಟಿಲಿಯಾ' ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಲ್ಟಾಮೌಂಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 27 ಅಂತಸ್ತಿನ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಖಾಸಗಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
2010 ರಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗ ಇದರ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮನೆಯನ್ನು 2026ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
2010 ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗಿತ್ತು?
ಆಂಟಿಲಿಯಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2010 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಅಂದಿನ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಒಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು 15,000 ದಿಂದ 17,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲ ರಚನೆಯನ್ನು (Core Structure) ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 6,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಮೃತಶಿಲೆ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಈ ವೆಚ್ಚ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು.
ಇಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು?
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಆಂಟಿಲಿಯಾದಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈಗಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 4.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ 38,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಮುಂತಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚ.
ಆಂಟಿಲಿಯಾದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ: ಸುಮಾರು 4,00,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ಮನೆಯು ಕೇವಲ ನಿವಾಸವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೌಶಲವಾಗಿದೆ.
ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಎತ್ತರ: ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 27 ಅಂತಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂತಸ್ತಿನ ಸೀಲಿಂಗ್ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ 60 ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಭೂಕಂಪ ನಿರೋಧಕ: ಈ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 8.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗಳು, 168 ಕಾರುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು 6 ಹಂತದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಖಾಸಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಜಿಮ್, ಸ್ಪಾ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯವಿದೆ.
ಸ್ನೋ ರೂಮ್: ಮುಂಬೈನ ಸೆಖೆಯನ್ನು ತಣಿಸಲು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ 'ಸ್ನೋ ರೂಮ್' (ಹಿಮದ ಕೊಠಡಿ) ಕೂಡ ಇದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಕೇವಲ ಹಣದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಆಧುನಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮುಂಬೈನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನಸಿನ ಮಾತು ಬಿಡಿ, ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.
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