ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ ಎನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಇದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭದ ಟಿಪ್ಸ್
ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಲದ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್, ಬೋನಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಅವಶ್ಯಕತೆ 750.
ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡಬೇಕಾಗುತದೆ. ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದರೇನು?
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಲಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎರವಲು ಪಡೆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸಗಳಿವೆ - ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆರ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
-ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
-ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
-ನೀವು ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತಿಹಾಸವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ
ನಿಯಮಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮೂರು-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 300 ರಿಂದ 900 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು 900 ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಷ್ಟೂ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ 750 ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಏಕೈಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವವರು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತಿಹಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲದ ಯಾರಾದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳು, ಬೋನಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿತರಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿಯ 100% ವರೆಗೆ ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿ 50% ರಿಂದ 100% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆಡ್-ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್
ಪೂರಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆಡ್-ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಡ್-ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತೆಯೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆಡ್-ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ದಾರರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ಆಡ್-ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್
ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್
ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಆಧರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಅಂಶವಲ್ಲ. ನೀವು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ HR ನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ನೀವು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತೀರ್ಮಾನ
ನೀವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ (Credit Card) ಒಂದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ 750 ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತಹ ಇತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ, ನೀವು ಆದಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಘನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರಿ.