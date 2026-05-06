- Home
- Business
- Car Loan: SBIಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ನೀಡ್ತಿವೆ! ಶೋರೂಂಗೆ ಹೋಗೋ ಮುನ್ನ ರೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
Car Loan: SBIಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ನೀಡ್ತಿವೆ! ಶೋರೂಂಗೆ ಹೋಗೋ ಮುನ್ನ ರೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮೊದಲು ಸಾಲ ಪಡೆದು, ನಂತರ EMI ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ನೀವೂ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾರ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳು (hidden charges) ನಿಮ್ಮ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು 7.60% ಬಡ್ಡಿ ತೋರಿಸಿದರೂ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ, ಫೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೇವಲ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು (Effective Cost) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಾರ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಈ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: 1. ಕಡಿಮೆ EMI ಆಸೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲ ಪಡೆದರೆ, ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮತೋಲನ ಮುಖ್ಯ. 2. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ 750+ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. 3. ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು (Loan tenure) ಯೋಚಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ EMI ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 4. ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು (Prepayment rules) ಓದಿ. ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. 5. ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ (Fixed vs Floating) ಬಡ್ಡಿ ದರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯಿರಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಉತ್ತಮ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮೊದಲು ಕಾರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ವಿಧಾನ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ EMI ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ, ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ನೀಡುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ.
ವ್ಯವಹಾರ (business ideas in kannada) , ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Banking News), ಹಣಕಾಸು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ.