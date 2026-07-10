ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ಬೇಕೆ? ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಈ ನಿಯಮ ಇವತ್ತೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
Chanakya niti: ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಲ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಮೋಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟರೂ ಸಹ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಲು, ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ಪಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಪ್ರೊಮೋಶನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಗಳು ಏಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ?
ಇಂದು ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬಾನೆ ಕಾಂಪಿಟೀಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಅನುಭವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಹೊಸ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ತಮ್ಮ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿ. ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಯಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿಮ್. ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಎಐ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.
ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಲಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ, ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌರವವು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನಂಬಿದ್ದರು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ, ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡುವ ಆದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವು ಒತ್ತಡ, ಗುರಿಯ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
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