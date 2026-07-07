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- Chanakya Niti: ಈ 4 ಜನರು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ
Chanakya Niti: ಈ 4 ಜನರು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿರಲು ಹಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆಯವರು ತಲೆಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಂತರ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬೀಳಲೂಬಹುದು. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಆ 4 ಬಗೆಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಚಾಡಿ ಹೇಳುವ ಜನರು
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವವರಿಂದ ನೀವು ದೂರವಿರಬೇಕು. ಇಂಥವರು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಂಬಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ತಲೆಹಾಕುವ ಜನರು
ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಕೇಳದಿದ್ದರೂ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಡುವ ಜನರು
ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಡುವ ಜನರು, ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜನರು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಜಗಳ ತರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಜನರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.
ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರು
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹವಾಸವು ಅವನ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೂರವಿರಬೇಕು.
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