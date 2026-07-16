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- ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ!; ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಸ್
ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ!; ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಸ್
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ 'SX3' 2027ರ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಬಲಿಷ್ಠ ವಿನ್ಯಾಸ, ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಲೆವೆಲ್-2+ ಅಡಾಸ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ
ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ (Mid-Size SUV) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ (Hyundai Creta), ಈಗ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ (Next-Gen) ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ 'SX3' ಎಂಬ ಕೋಡ್ನೇಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕ್ರೆಟಾವನ್ನು 2027ರ 'ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶೋ'ನಲ್ಲಿ (Bharat Mobility Show) ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ
ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಹ್ಯುಂಡೈನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ (Design Language) ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೇಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗಲದ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ (Full-Width Light Bar) ಇರಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಫ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹೊಸ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಈ ಕಾರಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ.
ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ
ಹೊಸ ಕ್ರೆಟಾವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'K3' ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 4,500 ಮಿಮೀ ಇರಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರಿನ ಒಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ (Cabin Space) ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿರುವ 433 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಗೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ಹೈಟೆಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಸಾರಥ್ಯ - 'ಪ್ಲಿಯೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್'
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ 'ಪ್ಲಿಯೋಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್' (Pleos Connect) ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಆಧಾರಿತ ಫೀಚರ್ಗಳು, ಹೊಸ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್ (OTA) ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದು ಕಾರನ್ನು ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಲೆವೆಲ್-2+ ಅಡಾಸ್ (ADAS) ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಹೊಸ ಕ್ರೆಟಾದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಲೆವೆಲ್-2+ ಅಡಾಸ್' (Level-2+ ADAS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಫೀಚರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿಸಲಿದೆ.
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕ್ರೆಟಾದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆ. ಹ್ಯುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1.2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಧಾರಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (Hybrid) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 1.5 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಮಿಡ್-ಸೈಜ್ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರೆಟಾ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.