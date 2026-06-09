ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ಕಾರು ತಯಾರಕ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಎಸ್‌-ಪ್ರೆಸ್ಸೋ, ಸೆಲೆರಿಯೊ, ಜಿಮ್ನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವಿಕ್ಟೋನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂ.9): ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ' (Maruti Suzuki) ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಮೇ (2026) ತಿಂಗಳ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

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ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳು ತಂದ ಆತಂಕ

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮಾಸ್-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಟಾಪ್-ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಸೈರ್ (Dzire), ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ (Fronx) ಮತ್ತು ಎರ್ಟಿಗಾ (Ertiga) ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮೇ ತಿಂಗಳ ವರದಿಯು ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಚಿಂತೆ ತಂದಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರುಗಳಾದ ಎಸ್‌-ಪ್ರೆಸ್ಸೋ ಮತ್ತು ಸೆಲೆರಿಯೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರುಗಳಾದ ಜಿಮ್ನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವಿಕ್ಟೋ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಿಮ್ನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವಿಕ್ಟೋನಂತಹ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಸ್‌ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾರಾಟ ಕಂಡ ಆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಮಾರುತಿ ಎಸ್‌-ಪ್ರೆಸ್ಸೋ (Maruti S-Presso)

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರು ಆದ 'ಎಸ್‌-ಪ್ರೆಸ್ಸೋ' ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,806 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಷ್ಟೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6,388 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 254 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ (Maruti Celerio)

ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ' ಕಾರು ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1,861 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಷ್ಟೇ ಮಾರಾಟ ಕಾಣಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 3,018 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 62 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್‌6 (Maruti XL6)

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಂಪಿವಿ (MPV) ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನ 'XL6' ಕಾರಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,507 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 3,770 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಜಿಮ್ನಿ (Maruti Jimny)

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ 'ಜಿಮ್ನಿ' ಪಾಲಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 682 ಯುನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 516 ಯುನಿಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇಕಡಾ 24 ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆ (Growth) ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದು ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿಲ್ಲ.

ಮಾರುತಿ ಇನ್ವಿಕ್ಟೋ (Maruti Invicto)

ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರು ಎಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿರುವ 'ಇನ್ವಿಕ್ಟೋ' (Invicto), ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 223 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಷ್ಟೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 301 ಯುನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 35 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೈ-ಎಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಮಾರಾಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಸಹಜ ಎಂದೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.