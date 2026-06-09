ಏರ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ನ್ಯೂಸ್, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!
ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ 41 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ₹899 ರ ಹೊಸ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್, ಪ್ರತಿದಿನ 1.5GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 100 ಉಚಿತ SMS ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ
ನೀವೇನಾದರೂ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಏರಟೆಲ್ (Airtel) ಸಿಮ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲು ಏರಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ (84 ದಿನಗಳು) ಸುದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
41 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ
ದೇಶದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ನೆಲೆಯೂರಿರುವ ಏರಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದ್ಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 41 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಗವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಈ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ರೀಚಾರ್ಜ್ ಚಿಂತೆ ದೂರ ಮಾಡಲಿರುವ ಏರಟೆಲ್ ₹899 ಪ್ಲಾನ್
ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಏರಟೆಲ್ನ ಈ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 899 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 84 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಉಚಿತ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ಕರೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ರಾಮಬಾಣದಂತಿದೆ. ಈ 899 ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ 84 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಾದರೂ (All Networks) ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾಲಿಂಗ್ (Unlimited Calling) ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಭರಪೂರ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಕೊಡುಗೆ
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಏರಟೆಲ್ ಭರಪೂರ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 1.5GB ಯಂತೆ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ (High-Speed) ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇಡೀ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 126GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಫರ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಉಚಿತ ಎಸ್ಎಂಎಸ್
ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಉಚಿತ ಎಸ್ಎಮ್ಎಸ್ (SMS) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಕರೆ, ಭರಪೂರ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಎಂಬ ಮೂರೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಏರಟೆಲ್ನ ಈ ₹899 ಪ್ಲಾನ್ ಸದ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಯುತ (Value for Money) ಆಫರ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
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