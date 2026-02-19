ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ, ಬಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಾನವೆಷ್ಟು?
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 1.4 ಶತಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ 2025-26 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ.7.4ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ $5.7 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಜಿಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೇಶದ ಬಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪಾರುಪತ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ.
ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
1. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ - ₹45.32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ
2. ತಮಿಳುನಾಡು – ₹31.19 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ
3. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ – 29.78 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆರ್ಥಿಕತೆ
4. ಕರ್ನಾಟಕ – ₹28.84 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ
5. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ – ₹18.15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ
6 ರಿಂದ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು
6. ರಾಜಸ್ಥಾನ – ₹17.04 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ
7. ತೆಲಂಗಾಣ – ₹16.41 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ
8. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ – ₹15.93 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ
9. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ – 15.03 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಆರ್ಥಿಕತೆ
10. ದೆಹಲಿ – ₹12.15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ
ಕಡಿಮೆ GSDP ಹೊಂದಿರುವ 10 ರಾಜ್ಯಗಳು
1. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ - 4,423 ಕೋಟಿ ರೂ.
2. ತ್ರಿಪುರ – 8,968 ಕೋಟಿ
3. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ – ₹23,169 ಕೋಟಿ
4. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ – ₹26,246 ಕೋಟಿ
5. ಉತ್ತರಾಖಂಡ – 37,824 ಕೋಟಿ ರೂ.
ಕಡಿಮೆ GSDP ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ನುಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳು
6. ಜಾರ್ಖಂಡ್ - ₹51,626 ಕೋಟಿ
7. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ – ₹56,788 ಕೋಟಿ
8. ಅಸ್ಸಾಂ - 64,367 ಕೋಟಿ
9. ಪಂಜಾಬ್ - 83,864 ಕೋಟಿ
10. ಒಡಿಶಾ - ₹89,004 ಕೋಟಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
