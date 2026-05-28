ಲೋನ್ ಫ್ರೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ, ಎಟಿಎಂ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂ. ಪರಿಹಾರ - ಆರ್ ಬಿಐ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆರ್ಬಿಐ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಫ್ರೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಶುಲ್ಕ
ಅಕಾಲಿಕ ಸಾಲ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು, ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು, ಕಾರು ಸಾಲ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಅಕಾಲಿಕ ಸಾಲ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಶೇಕಡಾ 2 ರಿಂದ 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಹೊಸ ನಿಯಮದ ನಂತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲು, ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸೋದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಎಟಿಎಂ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ
ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಹಣ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಕಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೀಡ್ತಿತ್ತು. ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಖಾತೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಆರ್ ಬಿಐ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐದು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಣ, ಜಮಾ ಆಗ್ದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು.
ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ – ಒಟಿಪಿ ಮಿತಿ
ಸಿಮ್ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಫಿಶಿಂಗ್ನಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಿಂದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು, ಸರಳ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಒಟಿಪಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣ, ಫೇಸ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಟೋಕನ್ಗಳಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕ
ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ದಂಡಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಆರ್ಬಿಐ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ದಂಡದ ದರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಮಾಹಿತಿ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಬಿಐ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಾಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಲದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆ ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅವಮಾನದಂತಹ ರಿಕವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ
ಆರ್ ಬಿಐಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಲಿಂಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅಥವಾ ಅಪಾಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಆರ್ ಬಿಐ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
