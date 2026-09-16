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- ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೂ ಸೈ, ಮೈಲೇಜ್ಗು ಸೈ! ದೊಡ್ಡ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುವ ಟಾಪ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿವು!
ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೂ ಸೈ, ಮೈಲೇಜ್ಗು ಸೈ! ದೊಡ್ಡ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುವ ಟಾಪ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿವು!
Top 5 Electric Scooters L under seat storage in India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂಡರ್ ಸೀಟ್ (ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗೆ) ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಡಲು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ , ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು
ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ, ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್, ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹುಡುಕುವುದು ಹಿಂದೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಎಳನೀರಿನ ಕಾಯಿ ಇಡದಷ್ಟು ಕಿರಿದಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ ಏನೇ ವಸ್ತಗಳಿದ್ದರೂ ಕ್ಯಾರಿಬ್ಯಾಗ್ನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಳವಡಿಕೆ, ವಾಹನದ ಚಾಸಿಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗದ ಜತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಸಿಂಪಲ್ ವೇವ್ (Simple Wave)
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಾಲ್ಫಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಗವಿದೆ.
ಸೀಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫುಲ್-ಫೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್, ರೈನ್ಕೋಟ್ ಅಥವಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನೂ ಇಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಕೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಲೆಟ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಗವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.
2. ರಿವರ್ ಇಂಡೀ (River Indie)
‘ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳ SUV’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ರಿವರ್ ಇಂಡೀ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 43 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ 12 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮುಂಭಾಗದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗ್ಲೌಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಇವೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು 55 ಲೀಟರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಗೇಜ್ ರ್ಯಾಕ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ಯಾನಿಯರ್ ಮೌಂಟ್ಗಳೂ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಇಂಡೀ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ:
ರಿವರ್ ಇಂಡೀಯಲ್ಲಿ 43 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1.52 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.55 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. IDC ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರೇಂಜ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 161 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 90 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇದೆ. 14 ಇಂಚಿನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವವರು ಅಥವಾ ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ರಿವರ್ ಇಂಡೀ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
3. ಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎನ್ಡ್ಯೂರೋ (Lectrix NDuro)
ಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎನ್ಡ್ಯೂರೋ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಕೂಟರ್. ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ನೀಡುವ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 42 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೇಕಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್-ಸೈಜ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಗೂ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಫ್ಲೋರ್ಬೋರ್ಡ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ರಚನೆಯೊಳಗೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ:
ಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎನ್ಡ್ಯೂರೋದಲ್ಲಿ 42 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹92,050ರಿಂದ ₹1.05 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. IDC ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರೇಂಜ್ 142 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 65 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್, ತುರ್ತು SOS ಸೌಲಭ್ಯ, IP67 ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಮೋಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎನ್ಡ್ಯೂರೋ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಕೂಟರ್.
4. ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್(Bajaj Chetak)
ಹೊಸ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜತೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಚೇತಕ್ 35 ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ 35 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್-ಫೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಜತೆಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್, ರೈಡಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಫೋಲ್ಡರ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ:
ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ನಲ್ಲಿ 35 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1.05 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.57 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. IDC ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರೇಂಜ್ 153 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 70 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು, ಕಲರ್ TFT ಕನ್ಸೋಲ್, ಹಿಲ್-ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಮೆಟಲ್ ಬಾಡಿ, ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಚೇತಕ್ ಸೂಕ್ತ.
5. ಏಥರ್ ರಿಜ್ಟಾ(Ather Rizta)
ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಏಥರ್ ರಿಜ್ಟಾವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗಲವಾದ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು 34 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಬೂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಬೂಟ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಕ್ಪ್ಯಾಕ್, ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಫುಲ್-ಫೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು.
ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಏಥರ್ 22 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ‘ಫ್ರಂಕ್’ ಆಕ್ಸೆಸರಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 56 ಲೀಟರ್ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಏಥರ್ ರಿಜ್ಟಾದಲ್ಲಿ 34 ಲೀಟರ್ ಅಂಡರ್-ಸೀಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1.22 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.61 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ IDC ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರೇಂಜ್ 159 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 80 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಗಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೀಟ್, ಸ್ಕಿಡ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ರಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಆಟೋಹೋಲ್ಡ್ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಶನ್ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಕುಟುಂಬ ಬಳಕೆಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ರೈಡ್, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಏಥರ್ ರಿಜ್ಟಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸೂಕ್ತ?
ಈ ಐದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಂಜ್ ಬೇಕಾದರೆ: ಸಿಂಪಲ್ ವೇವ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಇದರ 70 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು.
ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಟ, ಒರಟಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ರಿವರ್ ಇಂಡೀಯಲ್ಲಿ 43 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್, 12 ಲೀಟರ್ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ಲೌಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 14 ಇಂಚಿನ ಚಕ್ರಗಳಿವೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ನಗರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎನ್ಡ್ಯೂರೋ 42 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹92,050 ಮಾತ್ರ!
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಏಥರ್ ರಿಜ್ಟಾ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಎರಡೂ ಉತ್ತಮ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್, ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ತೀರ್ಮಾನ
2026ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಲಗೇಜ್ ಇಡುವ ಜಾಗವೂ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿದರೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಾಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.
ದಿನಸಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಆಫೀಸ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಫುಲ್-ಫೇಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮೇಲಿನ ಐದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಜತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಇವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.