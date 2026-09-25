ಬುಧ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ!
Budhan Peyarchi 2026: ಬುಧ ಗ್ರಹ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು.
ಬುಧ ಸಂಚಾರ 2026
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನು ನವಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಮಾತು, ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬುಧನೇ ಕಾರಣ. ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಬುಧ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಸದ್ಯ ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಾದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಧ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ಒಡೆತನದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ, ಇನ್ನು 3 ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆ 3 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
1. ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ 6ನೇ ಮನೆಗೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಓದುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ಆತುರಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
2. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ 4ನೇ ಮನೆಗೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಡಬೇಕು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ತರಬಹುದು. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದು ತಡವಾಗಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನೀವು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
3. ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ
ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯ 11ನೇ ಮನೆಗೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಮಯ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಾಯಲೇಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ತಡವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.