- Home
- Astrology
- ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅನುಮಾನಿಸ್ತಾರಂತೆ..! ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ರಾಶಿ ಯಾವುದು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅನುಮಾನಿಸ್ತಾರಂತೆ..! ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ರಾಶಿ ಯಾವುದು?
ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೂ ಸಾಕು, ಎಂಥದ್ದೇ ಸಂಬಂಧವಾದರೂ ಮುರಿದುಬೀಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ರಹಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇವರು ಯಾರನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಇವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಂಗಾತಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಇವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾದರೂ ಸಾಕು, ತಕ್ಷಣ ಅನುಮಾನಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದರೆ, ಇವರಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಇವರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇವರ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸ್ವಭಾವವೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಗಾತಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಅನುಮಾನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಇವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕದೆ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ:
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತಾ ಭಾವನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು. ಸಂಗಾತಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಭಯವೇ ಇವರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವರ ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ:
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೂ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎದುರಿನವರಿಗೆ ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿ ತಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿ :
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧನುಸ್ಸು ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ಅತಿಯಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ:
ಇವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆಗಳು/ಪರಂಪರಾಗತ ವಿವರಣೆಗಳು; ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ರಾಶಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.