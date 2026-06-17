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- Number 9 Numerology: ಈ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ... ಆದರೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು
Number 9 Numerology: ಈ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ... ಆದರೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು
ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದಾರೆ.... ಈ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
'ಈ' ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಆಳುತ್ತದೆ...
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಅಥವಾ 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು, ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, 9 ರ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ, ಇದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟ... ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೃಢ ಧೈರ್ಯ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜನರು ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವು ತುಂಬಾ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ತ್ವರಿತ ಸ್ವಭಾವದವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯವಂತರು.
ಅವರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆ?
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕರು. ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ವಭಾವವು ಜನರನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಕಲ್ಲಿನ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ...
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
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