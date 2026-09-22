ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಧನ ಯೋಗ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, ಮಂಗಳವಾರ, ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನು ಅತ್ಯಂತ ನೀಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳನ ಅತ್ಯಂತ ನೀಚ ಸ್ಥಾನವು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ತರುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ; ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಪೂರ್ಣ ನೋಟವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವು ನಿಮಗೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಲೋಹ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳನ ನೋಟವು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಸಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.