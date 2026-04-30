ಬಿಸಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರ? ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ರುಚಿ ಏಕೆ ಕಮ್ಮಿ? ಆಹಾರದ ರುಚಿಯು ಕೇವಲ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದರ ವಾಸನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಿಂಡಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಗೆ ಸುಟ್ಟ, ಹಬೆಯಾಡುವ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದರ ಘಮವೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ದೋಸೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ತಿಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ರುಚಿ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿದೆಯೇ? ದೂರದರ್ಶನದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ'ಯಲ್ಲೂ ಇಂತಹುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರುಚಿಯ ಹಿಂದೆ ವಾಸನೆಯ ಕೈವಾಡ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರುಚಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸವಿಯುವ ರುಚಿಯ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಬರುವ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ! ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವ 'ವಾಸನಾ ಅಣುಗಳು' (Aroma Molecules) ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅಣುಗಳ ಚಲನಶಕ್ತಿ (Kinetic Energy) ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾದ ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆಯ ಸುಗಂಧವು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಅನಿಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ದೋಸೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಈ ವಾಸನಾ ಅಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 'ಘ್ರಾಣ ಗ್ರಾಹಕಗಳನ್ನು' (Olfactory Receptors) ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಿದುಳಿಗೆ ಆ ಆಹಾರವು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಅದೇ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಣ್ಣಗಾದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಾಸನಾ ಅಣುಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅಣುಗಳ ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ಆ ಘಮ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಕೇವಲ ದೋಸೆಯ ಮೂಲ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿ ಆಹಾರವು ತಣ್ಣಗಾದ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೊಬ್ಬಿನಂಶದ ಪಾತ್ರ:
ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮನಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೋಸೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಈ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಜಿಡ್ಜಿನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ, ರುಚಿಯನ್ನಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನೆನಪಾಗಲಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಟ ವಿಜ್ಞಾನ!