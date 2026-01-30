Chips Packet ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಜನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಯ್ಯೋದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳೀ ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡೋದು ಖಚಿತಾ.&nbsp;

ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಟ್

ಇಂದು, ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಖಾರದ ತಿಂಡಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆರೆದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಗಾಳಿ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಸತ್ಯವೇನು?

ಕಂಪನಿಗಳು ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವು ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ "ಗಾಳಿ" ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ಅದು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್?"

"ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದ ಜಡ ಅನಿಲವಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
Sweet Potato Chips Recipe: ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ರೆಸಿಪಿ
Related image2
Banana Chips vs Potato Chips: ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್‌-ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು?

ಗಾಳಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?"

ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಾಜಾ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾರಜನಕವು ತೇವಾಂಶವು ಚಿಪ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಗಾಳಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಚಿಪ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಗಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಾರಜನಕ ತುಂಬಿದ 'ಗಾಳಿ' ಕುಶನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಆಘಾತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಅದು ಒಡೆಯದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಂತ್ರವೂ ಆಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್

ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಗಾಳಿಯೇ ತುಂಬಿದ್ದರೆ, ಪ್ಯಾಕೇಟ್ ಏಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರಹಸ್ಯ

ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೈಜ್ ಮಷೀನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಚಿಪ್ ರಕ್ಷಣೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಗಾತ್ರವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಲಾಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ತುಂಬುವ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು 'ಸ್ಲಾಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿಂಡಿ ಕಂಪನಿ, ಅದು ಲೇಸ್, ಹಲ್ದಿರಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಲಾಜಿ ವೇಫರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

FSSAI ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, FSSAI (ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸದೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲಾಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.