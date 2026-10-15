ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಕಾಮನ್. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆಯಂತಹ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀವು ಎರಡು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ರಾಗಿಯನ್ನು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಇದ್ರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು?
ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ?
ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳೂ ಇವೆ. ರಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗ್ಲುಟನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ಲುಟನ್ ನಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೋಧಿ ತಿಂದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತಹವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ.
ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಗಿ
ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 340 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ರಾಗಿ ಬೆಳೆದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಜೀರ್ಣವಾಗದವರು ರಾಗಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಆಹಾರ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ರಾಗಿ ಒಂದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆ
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ರಾಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪದೇಪದೇ ಹಸಿವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಊಟದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯ, ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ, ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ, ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಸೇವನೆ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯೂ ಮುಖ್ಯ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಿನ್ನಬಹುದೇ?
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶವಿದ್ದರೂ, ಅದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರವೇ ಆಗಿದೆ. ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೊಟ್ಟಿಯ ಗಾತ್ರ, ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವ ಇತರ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಧರಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಬದಲಾಗಬಹುದು.ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಬಹುದು?
ರಾಗಿಯನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗೋಧಿ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಗಿ
ರಾಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನಂಶವು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವಿರುವ ಇತರ ಆಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಉಪಯುಕ್ತ.