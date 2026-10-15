ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ಯಾರಿಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಂಜಿ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಓಟ್ಸ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪರ್ಟಲ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗಂಜಿ ಎಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಂಜಿ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಪ್ರಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯ. ಆದರೆ, ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸರಳ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಯು ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಗಂಭೀರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಸುಂದರ ಕ್ಯಾರಿಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪರ್ಟಲ್' ಎಂಬ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಅಡುಗೆಯವರು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ಓಟ್ಸ್ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಈ ವಿಶ್ವ ಗಂಜಿ ತಯಾರಿಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿತು. 'ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನುರಿತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದರು.
ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಜಿಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ?
ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಆಹಾರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಓಟ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್' ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಓಟ್ಸ್ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಜಾನಪದ ಜೀವನದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ಗಂಜಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೂರೇ ಮೂರು ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಕು. ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಓಟ್ ಮೀಲ್, ನೀರು, ಉಪ್ಪು. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಊಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕಲೆ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಈ ಸರಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1994 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಗಂಜಿಯ ಸರಿಯಾದ ರುಚಿ, ಸಾಂದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಹದವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪರ್ಟಲ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಸ್ಪರ್ಟಲ್' ಎಂಬುದು ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಗಂಜಿ ಬೆರೆಸಲು ಬಳಸುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮರದ ಉಪಕರಣ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸವು ಓಟ್ಸ್ ಬೇಯುವಾಗ ಗಂಟು ಕಟ್ಟದಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಂಜಿ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೂ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಾನದಂಡ
ಈ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ:
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಭಾಗ
ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ಓಟ್ ಮೀಲ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಈ ಗಂಜಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರುಚಿ, ಹದ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸಾಂಬಾರ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು.
ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಾಗೂ 2026 ರ ವಿಜೇತರು
ಈ ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಬರ್ಟ್ ರೀಡ್ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ "ಗಂಜಿ ಕ್ಯಾನೋಲಿ" ಎಂಬ ಸೃಜನಶೀಲ ಖಾದ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಗಿನಾ ಸಾರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗಂಜಿ ತಯಾರಕಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪರ್ಟಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಾಬರ್ಟ್ ರೀಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಕ್ಯಾನೋಲಿ' ಖಾದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಓಟ್ಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ದಿನದಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಪೈಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್' ಮೆರವಣಿಗೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕ್ಯಾರಿಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಗ್ರಾಮ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸರಳ ಉಪಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಆಚರಣೆ, ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಆಹಾರ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಟ್ಟಲು ಗಂಜಿ ಒಂದಗೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.