ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಖರ್ಜೂರ, ಜಮ್ಜಮ್ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೂ ಬೀಳತೊಡಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಖರ್ಜೂರ, ಜಮ್ಜಮ್ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರದ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ₹100 ಏರಿಕೆ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆ.ಎಚ್. ಪನ್ಸಾರಿ ಮಳಿಗೆಯ ಮಾಲೀಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಖರ್ಜೂರಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಕಿಮಿಯಾ, ಕಲ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ವಾ ಖರ್ಜೂರಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹100 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ವಾ ಖರ್ಜೂರದ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹900 ಇದ್ದರೆ, ಕಲ್ಮಿ ಖರ್ಜೂರದ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ₹650ರಷ್ಟಿದೆ. ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಖರ್ಜೂರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಖರ್ಜೂರ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಜಮ್ಜಮ್ ನೀರಿನ ಬೆಲೆಯೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವ ಜಮ್ಜಮ್ ನೀರಿನ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 5 ಲೀಟರ್ ಜಮ್ಜಮ್ ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ₹1,500ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ₹2,200ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, 5 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ₹700 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳು ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಂಟೇನರ್ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ₹1,500ರಿಂದ ₹4,000ಕ್ಕೆ!
ರಸೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇದ್ರೀಸ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಂಟೇನರ್ನ ವೆಚ್ಚ ₹1,500ರಿಂದ ₹4,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ದರ ಹಾಗೂ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಹಡಗುಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸರಕು ತಲುಪುವ ಅವಧಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಇದರಿಂದ ಆಮದುದಾರರು ಮತ್ತು ರಫ್ತುದಾರರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಂಘರ್ಷ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ.
ಇರಾನ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಬರುವ ವಸ್ತುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಕೆಲವು ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಹಲವು ಒಣಹಣ್ಣು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇದ್ರೀಸ್ ಚೌಧರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮಮ್ರಾ ಬಾದಾಮಿ: ಕೆಜಿಗೆ ₹2,500ರಿಂದ ₹4,000ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
ಅಂಜೂರ: ಕೆಜಿಗೆ ₹1,200–₹1,400ರಿಂದ ₹1,800ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.
ವಿಶೇಷ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೊರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ ಕೇವಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಖರ್ಜೂರ, ಜಮ್ಜಮ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಡ್ರೈಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಆಮದು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.