Koli unde saaru recipe: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಟಿ ಶೈಲಿಯ ಮಸಾಲೆ ಘಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆ ಸಾರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಂಡೆಗಳು ಒಡೆಯದಂತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Unde Koli Chicken Keema Saaru Recipe:ನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೈ ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ರುಚಿ ನೀಡಲು 'ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆ ಸಾರು' (Chicken Keema Meatball Curry) ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಟಿ ಶೈಲಿಯ ಮಸಾಲೆ ಘಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಮಾ ಉಂಡೆ ಸಾರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಂಡೆಗಳು ಒಡೆಯದಂತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋನಲ್ಲಿ ತುಕಾಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸಂತು ಅವರು ಆಸೆಪಟ್ಟು ಉಂಡೇಕೋಳಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದರು.

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ಬೇಕಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾ: ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ (ಮೂಳೆ ಇಲ್ಲದ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿದ್ದು)
ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ: 1
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್:1 ಚಮಚ
ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್: 1 ಚಮಚ
ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು:ಸ್ವಲ್ಪ
ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ: 1 ಚಮಚ
ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ: ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ಹುರಿಗಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು: 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ (ಇದು ಉಂಡೆ ಒಡೆಯದಂತೆ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ)
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು

ಗ್ರೇವಿಗೆ

ಈರುಳ್ಳಿ:2 (ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಟೊಮೆಟೊ:2 (ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ:ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್:1 ಚಮಚ
ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ (ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ): 2 ಚಮಚ
ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ: 1 ಚಮಚ (ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ)
ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ: ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ಮಸಾಲೆ: ಚಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚು, ಲವಂಗ 3-4, ಏಲಕ್ಕಿ 1
ಎಣ್ಣೆ: 3-4 ಚಮಚ
ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರು: ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು

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ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಹಂತ 1
*ಮೊದಲು ತೊಳೆದು ನೀರಿಲ್ಲದಂತೆ ಬಸಿದುಕೊಂಡ ಚಿಕನ್ ಕೈಮಾವನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಗಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೃದುವಾಗಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ. (ಇದು ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ).
*ಈಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಹಂತ 2
ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
ನಂತರ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗುವವರೆಗೆ ಬಾಡಿಸಿ. ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ, ಹುರಿದ ಈರುಳ್ಳಿ-ಟೊಮೆಟೊ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಹಂತ 3
*ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಗಲವಾದ ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ.
*ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಅರಿಶಿನ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ (ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ) ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೈಯಾಡಿಸಿ.
*ಈಗ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಮಸಾಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
*ಬಳಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ಸಾರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. (ನೆನಪಿರಲಿ, ಸಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಉಂಡೆಗಳು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಸಾರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ).

ಹಂತ 4
*ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು (ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತ). ಸಾರು ಕುದಿಯುವಾಗ, ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು, ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಚಿಕನ್ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸಾರಿನೊಳಗೆ ಬಿಡಿ.

*ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಮಚ ಅಥವಾ ಸೌಟು ಹಾಕಿ ಕೈಯಾಡಿಸಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉಂಡೆಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
*ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಗೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು 8-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಉಂಡೆಗಳು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ತಾವಾಗಿಯೇ ಸಾರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
*ಈಗ ಮೆಲ್ಲನೆ ಸೌಟಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಕೈಯಾಡಿಸಿ, ಉಂಡೆಗಳು ಒಳಗಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲು ಇನ್ನೂ 5 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಉಂಡೆ ಕೋಳಿ ಕೈಮಾ ಸಾರು ರೆಡಿ.