How to use steel kadhai: ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹಾರ ಸೀದುಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ತಳಹಿಡಿಯುವುದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೀಗಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ! ಬಾಣಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯುವ ಮುನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಮಚ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ.
ಸ್ಟೀಲ್ ಕಡಾಯಿ , ಬಾಣಲೆ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ, ಪ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹಾರ ತಳಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸೀದು ಹೋಗುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಅನೇಕರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಡುಗೆ ತಜ್ಞೆ ಜ್ಯೋತಿ ದೆಹಲಿವಾಲ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಡಾಯಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಹಸ್ಯವೊಂದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಪೂರಿ ಅಥವಾ ಪರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಹಾರ ತಳಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕಡಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಮಚ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಡಾಯಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು!
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 90 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿ ದೆಹಲಿವಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ತಪ್ಪು ವಿಧಾನ. ತಣ್ಣಗಿರುವ ಅಥವಾ ಲಘುವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಕಡಾಯಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಸ್ಟೀಲ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳು ಮುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಸೀದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
'ಲೈಡನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್' ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮೊದಲು ಖಾಲಿ ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ಜೋರು ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿ. ಕಡಾಯಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮಚದಷ್ಟು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಆವಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೆ, ಕಡಾಯಿ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ, ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಕಡಾಯಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಅಥವಾ ಪಾರದ ಬಿಂದುಗಳಂತೆ ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿ ಉರುಳಾಡಲು ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 'ಲೈಡನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್' ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.
ನೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ
ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಕಡಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ನೀರು ಉಳಿದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಒರೆಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡಾಯಿಯೂ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ತರಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದ್ದರೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬಳಸಿ
ಬೆಳಗಿನ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸುವಷ್ಟು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಜ್ಯೋತಿ ದೆಹಲಿವಾಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಬಿಡಿ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದಲೂ ಆಹಾರ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಡಾಯಿ ಮಿತಿಮೀರಿ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಸುಟ್ಟು ತರಕಾರಿಗಳು ತಳಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಯಾವಾಗಲೂ ದಪ್ಪ ತಳವಿರುವ (heavy bottom) ಸ್ಟೀಲ್ ಕಡಾಯಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಸರಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ.
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