Quick Snacks for Kids: ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಪಾತಿಗಳು ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟಿವೆಯೇ? ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುದಿನ ತಿನ್ನಲು ಬೇಸರವೆನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ! ಆ ಹಳೇ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಕೇವಲ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ 'ಚಪಾತಿ ನೂಡಲ್ಸ್' ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಈ ಚೈನೀಸ್ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಚಪಾತಿಗಳು ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಆ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟವಾಗದೆ, ಎಸೆಯಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ! ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಚಪಾತಿಗಳಿಂದಲೇ ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮೈದಾದಿಂದ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಪಾತಿ ಬಳಸಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ. ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸವಿದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಚಪಾತಿ -3
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು -4
ಈರುಳ್ಳಿ -1
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ -2
ಶುಂಠಿ -ಸಣ್ಣ ತುಂಡು
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುಂಡು-ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ತುಂಡು-ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ-ಚಿಟಿಕೆ
ಸಕ್ಕರೆ-1 ಟೀ ಚಮಚ
ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ -1 ಟೀ ಚಮಚ
ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ -1 ಟೀ ಚಮಚ
ವಿನೆಗರ್ -1 ಟೀ ಚಮಚ
ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ -2 ಟೀ ಚಮಚ
ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ - ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು-ಸ್ವಲ್ಪ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಚಪಾತಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು
ಮೊದಲು ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಚಾಕುವಿನಿಂದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
ತರಕಾರಿ ಹುರಿಯುವುದು
ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದ ನಂತರ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ತರಕಾರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಗಾಗಬಾರದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿರಲಿ.
ಸಾಸ್ ಸೇರಿಸುವುದು
ತರಕಾರಿಗಳು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್, ಸೋಯಾ ಸಾಸ್, ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಸಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇರುವುದರಿಂದ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ.
ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು
ಸಾಸ್ ಮಿಶ್ರಣ ಕುದಿಯುವಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟ ಚಪಾತಿ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ. ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಪಾತಿಗೆ ತಾಗುವಂತೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉದುರಿಸಿ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಪಾತಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!
ಚಪಾತಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿರಲಿ:
ಚಪಾತಿಯ ಹದ: ಚಪಾತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅವು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು: ಚಪಾತಿ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ. ಇದು ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವು ಮುದ್ದೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ತರಕಾರಿಗಳ ಕ್ರಂಚಿನೆಸ್: ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ. ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟುಂ-ಕಟುಂ (Crunchy) ಆಗಿದ್ದರೆ ತಿನ್ನಲು ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿ.
ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ (High Flame): ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉರಿಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಇಡಿ. ಇದು ಚೈನೀಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಮೋಕಿ ಫ್ಲೇವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ: ಸಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ (ಸೋಯಾ, ಚಿಲ್ಲಿ) ಈಗಾಗಲೇ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ರುಚಿ ನೋಡಿ.