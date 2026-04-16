ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನ ಆ ಹಳೆಯ ನಂಟು: ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ 'ಹುಣಸೇಹುಳಿ' ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು!
ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿಗೆ (Tamarind) ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಆಪ್ತವಾಗಿರುವ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಹುಣಸೇಹಣ್ಣನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಷವಿಡೀ ಕೆಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಕಲೆ:
ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು ಎರಡು-ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡದಂತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣು ಕೇವಲ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ರಸಂಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಪಲ್ಯ, ಗೊಜ್ಜು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಾನ್ನದಂತಹ ರುಚಿಕರ ಖಾದ್ಯಗಳ ಜೀವಾಳವಾಗಿತ್ತು.
ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ 'ಹುಣಸೇಹುಳಿ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅನೇಕರಿಗೆ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ 'ಹುಣಸೇಹುಳಿ' (ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಸಂ ರೆಸಿಪಿ) ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೇಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಅದರ ರಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಿವುಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಹುಣಸೇರಸಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ.
ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (ಸಿಹಿ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರು ಬೆಲ್ಲವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು).
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಘಮಘಮಿಸುವ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀಡುವ ಸಮಯ. ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಇಂಗನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ರಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಜಾದೂ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ:
ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀಡುವಾಗ ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಈ ಹುಣಸೇಹುಳಿಯ ರುಚಿ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯು ಕೇವಲ ರುಚಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ರಾಮಬಾಣ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ! ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿದ ಹುಣಸೇಹುಳಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಆ ದಿನವೇ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಹುಣಸೇಹುಳಿಯನ್ನು ವಾರವಿಡೀ ಇಟ್ಟು ಬಳಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕದೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳ ಸಲಹೆ.
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹುಣಸೇಹುಳಿ ಕುಡಿದರೆ ಸಿಗುವ ಆ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಬೇರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುರಾತನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!