How to make crispy bhindi: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಕರಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಇಡೀ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು 90% ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ! ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಅಂಟಂಟಾಗಿ (ಜಿಗುಟಾಗಿ) ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತಪ್ಪು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಮುಂದೆಂದೂ ಅಂಟಂಟಾದ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಕರಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನೀರು ಹಾಕದಿದ್ದರೂ ಪಲ್ಯ ಅಂಟಂಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಕೆಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೂರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು, ನೀರು ಹಾಕದಿದ್ದರೂ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಅಂಟಂಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
90 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಪ್ರತಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ತರಕಾರಿ, ಆದರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 90 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಉಪ್ಪು ಹಾಕಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪ್ಪನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಲ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ನೀರು ಬಿಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ನೀರು ಪಲ್ಯವನ್ನು ಅಂಟಂಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಂದ ನಂತರವೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪು ಏಕೆ ಹಾಕಬಾರದು?
ಉಪ್ಪು ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಜಿಗುಟು ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದಾಗ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಲ್ಯ ಅಂಟಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ಮತ್ತು ರುಚಿಯೂ ಸಪ್ಪೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ನೀರು ಇರಬಾರದು.
ಹೆಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಡಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ತೆರೆದಿಡಬೇಡಿ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ (high flame) ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಉಪ್ಪನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, ಇದು ಜಿಗುಟುತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಅನೇಕ ಜನರು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಇಡೀ ಪಲ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು (texture) ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನಲು ಕುರು ಕುರು ಅಂತ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ದಪ್ಪ ತಳದ ಕಡಾಯಿ ಬಳಸಿ: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ತಳವಿರುವ ಕಡಾಯಿ ಬಳಸಿ. ತೆಳುವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಗನೆ ಸೀದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಂಚಿಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಮೃದುವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಬಾರದು. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಆವಿಯಾದ ನೀರು ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅಂಟಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತೆರೆದ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಬಳಕೆ: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿದರೆ, ಬೇಯುವಾಗ ಒಂದು ಚಮಚ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಇದು ಜಿಗುಟನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಣ್ಣ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಚಾಕುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಲೋಳೆ ಚಾಕುವಿಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ: ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬಳಸಿದರೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ: ಕೇವಲ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಲ್ಯ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಬೆಂದ ನಂತರ ಹಾಕಿದರೆ ಮಸಾಲೆಗಳು ಸೀದುಹೋಗದೆ ಪಲ್ಯದ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.