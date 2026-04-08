ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಲೋಳೆ ಅಂಶ ಕೈಗೆ ಅಂಟದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವಾಗ ಅದರ ಲೋಳೆ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮೂರು ಸುಲಭ ದಾರಿಗಳಿವೆ.
ಚಾಕುವಿನ ಬ್ಲೇಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಜಿಗುಟು ಚಾಕುವಿಗೂ ಅಂಟಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೂ ತಾಗಲ್ಲ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತೊಳೆದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೀರಿನಂಶ ಇದ್ದರೆ ಜಿಗುಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ.
ಹೆಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಾಕುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಂಬೆ ರಸವು ಜಿಗುಟುತನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಟ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ.
