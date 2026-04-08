ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ್ರು ಹಾಳಾಗಲ್ಲ!
Kitchen Tips: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ತರಕಾರಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದರೂ ಅದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಗನೆ ಒಣಗದಂತೆ, ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಿಸಿ
ಅನೇಕ ಜನರು ವಾರ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬೇಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ; ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ, ಅದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಬಹುದು. ಆ ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ಸಣ್ಣ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರತಳಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು, ಅದನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಇದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯೊಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು?
- ನೀವು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಚೀಲ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
- ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ತರಕಾರಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಾದರೆ ಮೊದಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಕಾಗದದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ. ನಂತರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.
- ಕಾಗದವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಷಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ
- ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
- ಒದ್ದೆಯಾದ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕೆಡದಂತೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಅದರ ತಾಜಾತನ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಿ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
- ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಫೈಬರ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
- ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕೆ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
- ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
