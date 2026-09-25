Garlic City: ಕರ್ನಾಟಕವಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡೂ ಅಲ್ಲ… ಭಾರತದ ‘ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಗರ’ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ!
ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸಾಂಬಾರ್, ಚಟ್ನಿ, ಗ್ರೇವಿ, ಪಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದ ‘ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಗರ’ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಗರ’
ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸಾಂಬಾರ್, ಚಟ್ನಿ, ಗ್ರೇವಿ, ಪಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವೇ ವಿಶೇಷ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ.
ಹೌದು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಂದಸೌರ್ ಅನ್ನು ‘ಭಾರತದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಗರ’ (Garlic City of India) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ; ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಂದಸೌರ್ಗೆ ‘ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಗರ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ?
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಂದಸೌರ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮಂದಸೌರ್ನ One District One Product (ODOP) ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿಯೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.
ಮಂದಸೌರ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಮಂದಸೌರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತನ್ನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ರುಚಿ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದಾದ ಗುಣದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶವಿದ್ದು, ಅದರ ತೀವ್ರ ಸುವಾಸನೆಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೇನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಮಂದಸೌರ್ನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತುಂಡುಗಳು
ಇಂತಹ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲ
ಮಂದಸೌರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಂದಸೌರ್ ಪರಸ್ಪರ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ನಂಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ‘Garlic City of India’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೋಡಿದಾಗ, ದೇಶದ ‘ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಗರ’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಂದಸೌರ್ ನೆನಪಾಗಬಹುದು!
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