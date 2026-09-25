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- Poori: ಪೂರಿ ಉಬ್ಬುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಗರಿಗರಿ!
Poori: ಪೂರಿ ಉಬ್ಬುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಗರಿಗರಿ!
ಪೂರಿ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ! ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ, ಉಬ್ಬಿದ ಗರಿಗರಿ ಪೂರಿಯನ್ನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ, ಚೋಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಪೂರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
ಪೂರಿ
ಪೂರಿ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ! ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ, ಉಬ್ಬಿದ ಗರಿಗರಿ ಪೂರಿಯನ್ನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ, ಚೋಲೆ ಅಥವಾ ಸಾಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಪೂರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಪೂರಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದು!
ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಂಡ ಪೂರಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಊಟದ ಬಳಿಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರವಾದ ಅನುಭವವೂ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಪೂರಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಹುರಿಯುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುವ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
1. ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಸಿ
ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರಬಾರದು. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ ಪೂರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
2. ಸ್ವಲ್ಪ ರವೆ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ
ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಂಬೆ ರವೆ (ಸೂಜಿ) ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2 ಚಮಚ ರವೆ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪೂರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗರಿಗರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
3. ಪೂರಿ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಒಣ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸಬೇಡಿ
ಪೂರಿಯನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಒಣ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಒಣ ಹಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸುಡುವುದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಬದಲಿಗೆ ಪೂರಿಯನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಬಳಸಬಹುದು.
4. ಹಳೆಯ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪೂರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪೂರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ತಾಜಾ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪೂರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸಿದರೆ ಪೂರಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
5. ಎಣ್ಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ಪೂರಿ ಹುರಿಯುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪೂರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬೇಗ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪೂರಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ-ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಹುರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
6. ಪೂರಿಯನ್ನು ಪದೇಪದೇ ತಿರುಗಿಸಬೇಡಿ
ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪೂರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಚಮಚದಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿದರೆ ಪೂರಿ ಉಬ್ಬಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಬದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿ ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಪದೇಪದೇ ತಿರುಗಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
7. ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ
ಪೂರಿ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ನೇರವಾಗಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಕಿಚನ್ ಟವೆಲ್ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಇಡಿ.
ಇದರಿಂದ ಪೂರಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
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