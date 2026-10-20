ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುವ ಸಾಫ್ಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡಬೇಕೇ? ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಮೂನ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ, ಬಿರುಕು ಬಿಡದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಡುಗೆ ತಜ್ಞರ ರಹಸ್ಯ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ನಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೃದು ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ಹಾಲಿನ ಖೋಯಾ, ಮೈದಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಂತಹ ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಕ ಹೇಳೋದೇನು?
ಮಿರ್ಜಾಪುರದ ಬರ್ಗಚ್ಛಾ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಕ ಅಂಕಿತ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ, ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು; ಹಾಲು ಖೋವಾ - 1 ಕೆಜಿ, ಮೈದಾ - ಸುಮಾರು 100 ಗ್ರಾಂ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ - ಸಾಕಷ್ಟು, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ, ಕೇಸರಿ - ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಹುರಿಯಲು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ, ಲೇಪನಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕೆಲ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ!
ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹಾಲಿನ ಖೋಯಾ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 100 ಗ್ರಾಂ ಮೈದಾ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಖೋಯಾ ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಮಿಶ್ರಣ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ. ಏಲಕ್ಕಿಯ ರುಚಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀವು ಕೇಸರಿಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಬಯಸಿದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಮುಂದೆ?
ಮಿಶ್ರಣ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಉಂಡೆಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿವೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹುರಿಯುವಾಗ ಅವು ಸಮವಾಗಿ ಬೇಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ದುಂಡಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ..?
ಈಗ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ಉರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಿಸಿ. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಿನ್ನದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊರಭಾಗವು ಬೇಗನೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯದೇ ಇರಬಹುದು. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ನೀವು ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ಗಳು ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತಯಾರಕರು ಹೇಳೋದೇನು?
ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಖೋಯಾ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಉತ್ತಮ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪೂವಾ ನಂತಹ ಸಿದ್ಧ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಅವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.