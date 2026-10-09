Gulab Jamun Recipe: ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಕರಿಯುವಾಗ ಒಡೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಗಂಟುಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತಿವೆಯೇ? ಖೋಯಾ, ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಬಳಸಿ ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದ, ಮೃದುವಾದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಒಡೆಯುತ್ತಾ?
ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೊರಭಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಂಟುಗಳು ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರಿಯುವಾಗಲೇ ಜಾಮೂನ್ಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೂ ಒಳಭಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಖೋಯಾ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸದಿರುವುದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ?
ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಖೋಯಾ, ಪನೀರ್, ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಗಂಟುಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಖೋಯಾ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಣಗಿದ್ದರೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹರಳಿನಂತಿದ್ದರೆ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳು ಉಳಿಯಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಸೋಸದೆ ಬಳಸುವುದು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಗಂಟುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪೆಂದರೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾದುವುದು. ಇದರಿಂದ ತಯಾರಾದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ನ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಖೋಯಾ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿ
ನೀವು ಖೋಯಾದಿಂದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಇಟ್ಟು ಮೃದುವಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಕೈಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿ ಅಥವಾ ಜರಡಿಯಿಂದ ಸೋಸಿ.
ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಸೋಸಿ ಬಳಸಿ
ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ನಿಂದ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನಂತಹ ಒಣ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಜರಡಿ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗಂಟುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಮವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಲು ಅಥವಾ ಇತರ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಾದುವ ಬದಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ
ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾದಬಾರದು. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಮೃದುವಾದ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿ. ಡ್ರೈ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ.
ಕರಿಯುವ ಮೊದಲು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಮಿಶ್ರಣ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ನಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಬಾರದು. ಉಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಗಂಟುಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಂಟುಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುರಿದು ಉಳಿದ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಖೋಯಾ ಬಳಸಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಸಿಯಬಹುದು.
ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕವೂ ಸರಿಯಾದ ಹದದಲ್ಲಿರಬೇಕು
ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಉಂಡೆಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕರಿಯುವಾಗ ಉಷ್ಣತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ನ ಒಳಭಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕವೂ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಪಾಕವು ಸರಿಯಾದ ಹದದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಹಿ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜಾಮೂನ್ಗಳು ಪಾಕವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮೃದುವಾಗಲು ಸುಮಾರು 2–3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ.